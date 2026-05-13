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13.05.2026 06:31:29
Fudo Tetra: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fudo Tetra hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 68,64 JPY. Im letzten Jahr hatte Fudo Tetra einen Gewinn von 27,68 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,66 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fudo Tetra einen Umsatz von 18,83 Milliarden JPY eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 294,62 JPY, nach 145,26 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Jahresumsatz wurde auf 81,70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 69,56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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