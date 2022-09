Führende Wirtschaftsinstitute rechnen 2023 Rekordinflation

Besonders pessimistisch ist das Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), das für 2023 eine Inflationsrate von 9,5 Prozent vorhersagt. Diese würde deutlich über der für das laufende Jahr erwarteten Teuerung von 7,9 Prozent liegen. Auch dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge steht den Verbrauchern das Schlimmste noch bevor. Sofern die Preise für Strom und Gas infolge des russischen Krieges in der Ukraine für längere Zeit hoch bleiben, werde die Teuerungsrate im kommenden Jahr auf 8,7 Prozent hochschnellen.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Abwärtssog", fassten die Ökonominnen und Ökonomen des IfW ihre Prognose zusammen. Da der private Konsum einen Großteil der Wirtschaftsleistung ausmacht, hat der erwartete Kaufkraftverlust negative Folgen für die Konjunktur. Dem IWH zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt 2023 um 1,4 Prozent sinken, während das IfW einen halb so starken Rückgang erwartet. Im laufenden Jahr soll es noch zu einem Wachstum reichen, das aber mit 1,1 bzw. 1,4 Prozent niedriger ausfallen soll als noch im Sommer angenommen. "Die jüngsten Preissprünge bei Strom und Gas werden die Kaufkraft der privaten Haushalte spürbar verringern", so das IfW. Diese dürfte im kommenden Jahr mit 4,2 Prozent so stark einbrechen wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland und in der Folge den privaten Konsum bis weit ins kommende Jahr hinein schrumpfen lassen.

ROBUSTE STAATSFINANZEN

Zudem dürften die weltweite Konjunkturflaute nicht nur die Exporte, sondern auch die Investitionen merklich dämpfen. "Im Ergebnis wird die deutsche Wirtschaft erneut in eine Rezession abgleiten - in einer Phase, in der sie sich gerade von den pandemiebedingten Rückschlägen erholte", so die Kieler Volkswirte. Eine Beruhigung sagen die Forscher erst für 2024 voraus: Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung aus Essen rechnet dann mit einem Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, während die Inflationsrate zugleich auf 1,6 Prozent sinken soll.

Die Rezession wird auch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen, befürchten die Ökonomen. "Aufgrund des Fachkräftemangels dürften sie jedoch vergleichsweise gering ausfallen", so das IfW. Die Kollegen aus Halle erwarten, dass die Zahl der Erwerbstätigen bis 2024 auf 45,9 Millionen steigen wird. Das wären rund 900.000 mehr als 2021. Die Zahl der Arbeitslosen soll um die Marke von 2,5 Millionen pendeln. Allerdings könne es im kommenden Winterhalbjahr wieder mehr Kurzarbeit geben, so die Ökonomen aus Halle. Auch die Neuverschuldung des Staates dürfte sich in Grenzen halten. Lag das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit im vergangenen Jahr noch bei 3,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, soll es 2023 trotz der erwarteten Rezession auf 1,1 Prozent fallen - vor allem, weil sich Steuer- und Beitragseinnahmen spürbar erhöhen sowie Pandemiehilfen und ein Teil der Maßnahmen aus den Entlastungspaketen bereits wieder entfallen.

