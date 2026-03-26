Führerschein, D-Ticket, Bahn-Sicherheit: Minister beraten

LINDAU (dpa-AFX) - Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen in Lindau über die Ergebnisse informieren. Mit Spannung erwartet wird, ob es am Ende der Verkehrsministerkonferenz Beschlüsse gibt zur Führerschein-Novelle, zu mehr Sicherheit für Bahn-Beschäftigte und zum geplanten Preisindex für das Deutschlandticket.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalzug zwischen Landstuhl und Homburg war eine Debatte entbrannt, wie die Mitarbeiter in den Zügen besser vor Übergriffen geschützt werden können. Beim Deutschlandticket für den Nahverkehr soll von 2027 an der Preis mit einem noch genau festzulegenden Index ermittelt werden, der Personal- und Energiekosten sowie allgemeine Kostensteigerungen abbildet. Diskussionen erwartet wurden zudem über die Reformvorschläge des Bundes für den Führerschein. Einige Eckpunkte wie eine Laienausbildung durch die Eltern und eine Verringerung an nötigen Sonderfahrten hatten bereits Kritik hervorgerufen.

Zum Auftakt der Konferenz am Mittwoch hatte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) für mehr Sicherheit für Bahn-Beschäftigte demonstriert. Mehrere Dutzend Mitglieder versammelten sich bei einer Kundgebung vor dem Tagungsort. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass insbesondere im Regionalverkehr ausnahmslos zwei Zugbegleiter und -begleiterinnen die Tickets kontrollieren und nicht wie oft üblich nur eine Person. Außerdem will die EVG, dass flächendeckend sogenannte Bodycams mit Tonaufnahme-Möglichkeit für die Beschäftigten zur Verfügung stehen./maa/hoe/had/ctt/DP/stw