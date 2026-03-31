Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
|
31.03.2026 07:36:28
Führungsfrau von Swiss Re wechselt zu Immobiliengesellschaft
Die CFO von Swiss Re Asset Management wird Finanzchefin von Swiss Prime Site. Sie bringt viel Erfahrung in den Bereichen Asset Management und Corporate Finance mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG (N) (Swiss Re)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.