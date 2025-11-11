BASF Aktie

BASF

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

11.11.2025 15:36:57

Führungsmannschaft steht: BASF bringt seine Agrar-Sparte an die Börse

Der BASF-Chef trimmt den Konzern auf Wirtschaftlichkeit. Die Agrar-Tochter - immerhin Nummer drei der Welt - zählt künftig nicht mehr zum Kerngeschäft. Bis 2027 soll sie nun für einen Börsengang fit gemacht werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
