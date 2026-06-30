Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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30.06.2026 10:00:00
Führungswechsel: Sylvia Neubauer wird President und CEO der BMW (Schweiz) AG - Michelle Roberts übernimmt Schlüsselrolle für Marke, Kunden und Vertrieb der BMW M GmbH.
Die BMW Group stärkt ihre internationale Organisation mit einem gezielten Führungswechsel: Sylvia Neubauer wird zum 1. Juli 2026 neue President und CEO der BMW (Schweiz) AG. Michelle Roberts übernimmt ab dem 1. August 2026 offiziell die Funktion als Vice President Kunden, Marke und Vertrieb bei der BMW M GmbH.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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