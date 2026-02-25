UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
25.02.2026 14:34:24
Führungswechsel bei der Global Lending Unit der UBS
Im Global Wealth Management der UBS kommt es zu einem Führungswechsel bei der Global Lending Unit. Der bisherige Leiter verlässt die Bank. Seine Position wird erst einmal nur vorläufig neu besetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
