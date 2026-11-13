Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Chefwechsel
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13.11.2026 09:50:00
Führungswechsel bei HUGO BOSS: Grieder tritt ab, Aktie mit Verlusten
Weitere Abgänge in der Führungsetage
Die im SDAX notierte Aktie fiel am Freitag in einem zurückhaltenden Umfeld auf XETRA um 0,39 Prozent auf 38,24 Euro. Ende September war die Aktie im Zuge der Fraser-Übernahme aus dem MDAX abgestiegen.
Erst am Montag hatte der Vertriebsvorstand und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Oliver Timm das Handtuch geworfen und seinen Abschied für Ende November angekündigt. Ende September war der seit 2017 amtierende Finanzvorstand Yves Müller gegangen.
Hugo Boss steckt in einer schwierigen Phase
Grieder verlässt Hugo Boss mitten in einer stürmischen Phase. Vergangene Woche hatte der Konzern wegen eines Umsatz- und Gewinnrückgangs sowie Abschreibungen auf IT seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr senken müssen. Der Manager hat Ende des vergangenen Jahres wegen der zurückhaltenden Nachfrage bereits das zweite Spar- und Transformationsprogramm aufgelegt und eine Geschäftsbelebung erst wieder für 2027 in Aussicht gestellt.
Grieder ist seit rund fünf Jahren im Amt und hat das Unternehmen durch eine radikale Neuausrichtung umgebaut. Er fokussierte sich auf Digitalisierung, starkes Marketing sowie eine verjüngte Zielgruppe.
Frasers-Manager übernimmt den Chefposten
Epstein wechselt zu Jahresbeginn von der Frasers Group zu Hugo Boss. Bei den Briten verantwortete er seit 2024 im Vorstand die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxus.
Frasers hat seit 2020 seine Beteiligung an Hugo Boss stetig ausgebaut, und Ende Oktober mit 50,08 Prozent die Mehrheit übernommen. Die Briten versuchten bereits seit Mitte Juni, das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro. Der Bekleidungshersteller mit Sitz im schwäbischen Metzingen hielt den gebotenen Preis von 38 Euro pro Aktie für zu niedrig und empfahl seinen Aktionären, das Angebot abzulehnen.
Angespanntes Verhältnis zwischen Frasers und Hugo Boss
Als Konsequenz aus dem Übernahmekampf hatte Aufsichtsratschef Stephan Sturm bereits Mitte September seinen Posten abgegeben, worauf der Fraser-Vertreter Michael Murray übernahm. Das Verhältnis zwischen dem Großaktionär und der Unternehmensführung war schon länger angespannt: Frasers hatte Sturm im Dezember etwa das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung.
Die Frasers-Gruppe gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley. Die wichtigste und bekannteste Marke des Unternehmens ist die Einzelhandelskette SPORTS DIRECT. Zudem hält das Unternehmen zahlreiche Beteiligungen - etwa am Onlineshop ASOS.
METZINGEN (dpa-AFX)
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