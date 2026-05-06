Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Nachfolger gesucht
|
06.05.2026 10:48:00
Führungswechsel bei Jungheinrich: Finanzvorständin Heike Wulff scheidet aus - Aktie in Grün
Der Aufsichtsrat und CFO Heike Wulff haben sich "im besten Einvernehmen" darauf verständigt, das Vorstandsmandat von Heike Wulff nicht zu verlängern, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Bis zur Entscheidung über eine Nachfolge übernimmt CEO Lars Brzoska interimistisch die Verantwortung für das Finanzressort, das Heike Wulff erst zu Jahresbeginn übernommen hatte. Im Vorstand saß sie bereits seit Mai 2024.
Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,26 Prozent höher bei 25,30 Euro.
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Bildquelle: Jungheinrich
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