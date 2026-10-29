Capital Partners Aktie
WKN DE: A0MMKN / ISIN: PLCPTLP00015
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29.10.2026 09:19:28
Führungswechsel bei LGT Capital Partners
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Beim Schweizer Asset Manager LGT Capital Partners kommt es zu einem Wechsel auf dem CEO-Posten. Der seit Gründung amtierende Chef wechselt in den Verwaltungsrat. Der neue CEO ist seit 24 Jahren beim Unternehmen.
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