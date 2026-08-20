RHI Magnesita Aktie
WKN DE: A2H5W8 / ISIN: NL0012650360
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20.08.2026 12:45:36
Führungswechsel bei RHI Magnesita: Gustavo Franco neuer CEO
Franco übernimmt am 1. November von Stefan Borgas. Er tritt nach zehn Jahren zurück. Das Unternehmen ist in Wien und London notiertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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