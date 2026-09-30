Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
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30.09.2026 06:30:24
Führungswechsel bei Rieter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Rieter AG / Schlagwort(e): Personalie
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Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2407456
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407456 30.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rieter AG (N)
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06:30
|Change of Leadership at Rieter Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
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06:30
|Führungswechsel bei Rieter Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
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25.09.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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24.09.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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23.09.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
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22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
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22.09.26
|Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Rieter AG (N)
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