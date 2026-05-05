Ströer Aktie

Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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Personalie 05.05.2026 16:00:00

Führungswechsel bei Ströer: AR-Chef übernimmt CFO-Aufgaben auf Zeit - Aktie sinkt

Führungswechsel bei Ströer: AR-Chef übernimmt CFO-Aufgaben auf Zeit - Aktie sinkt

Ströer sucht nach einem neuen Finanzvorstand.

Der bisherige CFO Henning Gieseke ist bereits mit Wirkung zum Ende April von seinen Aufgaben freigestellt worden und wird wie angekündigt mit Ablauf des 4. Juni 2026 formell aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, teilte der im MDAX notierte Außenwerber mit. Seine Aufgaben werde interimistisch der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christoph Vilanek, übernommen.

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den Finanzvorstand sei eingeleitet und erfolge ohne zeitlichen Druck, teilte Stöer weiter mit.

Vilanek, der dem Aufsichtsrat seit 2013 angehört, soll nach seiner interimistischen CFO-Tätigkeit wieder in das Kontrollgremium zurückkehren.

Die Ströer-Papiere zeigen sich am Dienstag via XETRA zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 37,30 Euro.

DJG/sha/mgo

DOW JONES

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Bildquelle: STRÖER

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