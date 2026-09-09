RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
09.09.2026 19:53:49
Fuel Costs Are Back on the Rise, and Trumpflation Is Spreading Across the Economy
President Donald Trump is making his mark on the U.S. economy. The Trump administration's tariff policies (including a trade war with Canada) and the war with Iran have driven up energy prices and contributed to accelerating inflation. This "Trumpflation" is driving up costs across the economy.
Research from the non-profit analytics group Tax Foundation indicates that Trump-backed tariffs increased costs by about $1,000 per U.S. household in 2025 and $840 per household so far in 2026. Tariffs are import taxes levied on goods imported from other countries. Those costs are ultimately borne by U.S. businesses or are often passed on to American consumers.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu RISE Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|27,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.