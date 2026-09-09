Fuel Costs Are Back on the Rise, and Trumpflation Is Spreading Across the Economy

President Donald Trump is making his mark on the U.S. economy. The Trump administration's tariff policies (including a trade war with Canada) and the war with Iran have driven up energy prices and contributed to accelerating inflation. This "Trumpflation" is driving up costs across the economy.

Research from the non-profit analytics group Tax Foundation indicates that Trump-backed tariffs increased costs by about $1,000 per U.S. household in 2025 and $840 per household so far in 2026. Tariffs are import taxes levied on goods imported from other countries. Those costs are ultimately borne by U.S. businesses or are often passed on to American consumers.

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