Fuel Doctor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fuel Doctor hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Fuel Doctor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at