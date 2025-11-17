Fuel Doctor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuel Doctor ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fuel Doctor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuel Doctor ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at