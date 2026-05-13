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13.05.2026 17:06:38
Fuel Prices Drive Sales of E.V.s, Just Not in the U.S.
Electric vehicle sales have soared in Europe and much of the rest of the world, but Americans are still hesitant.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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