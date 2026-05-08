Fuel Tech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fuel Tech hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Fuel Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at