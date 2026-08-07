Fuel Tech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fuel Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuel Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at