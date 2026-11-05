Fuel Tech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fuel Tech hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Fuel Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at