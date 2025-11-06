Fuel Tech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fuel Tech stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at