Fuel Tech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuel Tech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Fuel Tech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26,68 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 25,13 Millionen USD in den Büchern gestanden.

