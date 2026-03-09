FuelCell Energy Aktie
WKN DE: A2PKHA / ISIN: US35952H6018
|
09.03.2026 12:41:02
FuelCell Energy Inc. Q1 Loss Decreases
(RTTNews) - FuelCell Energy Inc. (FCEL) announced Loss for first quarter of -$23.66 million
The company's earnings came in at -$23.66 million, or -$0.49 per share. This compares with -$29.13 million, or -$1.42 per share, last year.
Excluding items, FuelCell Energy Inc. reported adjusted earnings of -$24.92 million or -$0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 60.7% to $30.53 million from $19.00 million last year.
FuelCell Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$23.66 Mln. vs. -$29.13 Mln. last year. -EPS: -$0.49 vs. -$1.42 last year. -Revenue: $30.53 Mln vs. $19.00 Mln last year.
Nachrichten zu FuelCell Energy Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu FuelCell Energy Inc Registered Shs
