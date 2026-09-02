FuelCell Energy Aktie

FuelCell Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKHA / ISIN: US35952H6018

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02.09.2026 13:46:17

FuelCell Energy Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - FuelCell Energy Inc. (FCEL) reported Loss for third quarter of -$45.27 million

The company's earnings totaled -$45.27 million, or -$0.64 per share. This compares with -$92.46 million, or -$3.78 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 29.4% to $33.0 million from $46.74 million last year.

FuelCell Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$45.27 Mln. vs. -$92.46 Mln. last year. -EPS: -$0.64 vs. -$3.78 last year. -Revenue: $33.0 Mln vs. $46.74 Mln last year.

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