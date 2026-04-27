FuelCell Energy Aktie
WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068
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27.04.2026 18:17:00
FuelCell Energy Is Up 80% in April. Should You Buy Now?
FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) has been one of the month's hottest stocks, surging approximately 80% in April. While the immense power needs of AI data centers are dominating energy headlines, FuelCell's recent introduction of a new power block is turning heads as one viable solution. In late March, FuelCell introduced a scalable 12.5-megawatt (MW) power block that can provide continuous, on-site power for data centers. This is an important piece of technology, as grid constraints are holding back the build-out of AI infrastructure. FuelCell also reported a 275% increase in its business development pipeline since February 2025, largely related to data center demand. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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