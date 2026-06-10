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10.06.2026 06:31:29
FuelCell Energy präsentierte Quartalsergebnisse
FuelCell Energy veröffentlichte am 08.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FuelCell Energy -1,790 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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