FuelCell Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FuelCell Energy hat am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 29,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at