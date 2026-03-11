FuelCell Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FuelCell Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FuelCell Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,420 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FuelCell Energy einen Umsatz von 19,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at