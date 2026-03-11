|
11.03.2026 06:31:29
FuelCell Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FuelCell Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FuelCell Energy ein Ergebnis je Aktie von -1,420 USD vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FuelCell Energy einen Umsatz von 19,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.