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27.10.2026 12:05:38
Fünf Bundesländer fallen bei Endlagersuche heraus
PEINE (dpa-AFX) - Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Berlin, Sachsen und das Saarland sind nicht mehr Teil der laufenden Suche nach einem Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. Das teilte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BGE) in Peine mit. Das letzte Wort für die Auswahl des Standortes hat aber der Bundestag./had/DP/jha
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