PARIS (dpa-AFX) - Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Schweden wollen gemeinsam ein internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Verteidigung gründen. Die fünf Partnerländer erklärten bei einer Gründungskonferenz im westfranzösischen Rennes ihre Beitrittsabsicht offiziell, wie das französische Verteidigungsministerium am Freitagabend in Paris mitteilte. Die Initiative soll gleichgesinnten Staaten offenstehen.

Ziel der geplanten Organisation mit Sitz in Rennes ist es, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung militärischer Operationen zu beschleunigen. Im Laufe des kommenden Jahres soll das Zentrum, kurz: ICAID, voll einsatzfähig sein./brd/DP/he