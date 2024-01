Fünf spanische Provinzen führen Teil-Maskenpflicht wieder ein

Madrid/Berlin (Reuters) - Fünf spanische Regionen haben am Freitag die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen angekündigt.

Auslöser ist ein starker Anstieg der Grippe- und Covid-19-Fälle in dem EU-Land über die Feiertage: In der Region Valencia stieg die Zahl der Atemwegsinfektionen zwischen dem 26. Dezember und dem 1. Januar beispielsweise auf 1501 Fälle pro 100.000 Einwohner - nach Kastilien-La Mancha die zweithöchste gemeldete Fallzahl des Landes in dieser Woche. Katalonien und Aragonien ordneten ebenfalls das Tragen von Masken in Gesundheitszentren an. Die dortige Regionalregierung empfahl Arbeitnehmern und Bürgern insgesamt "dringend", an öffentlichen Orten und insbesondere in geschlossenen Räumen Masken zu tragen. Murcia an der Südostküste führte ebenfalls eine Maskenpflicht ein, während im Nordwesten Galiciens das Tragen von Masken empfohlen wird.

Die Zahlen sind mit denen in Deutschland schwer zu vergleichen, unter anderem weil bei Covid-Erkrankten in Deutschland kaum noch PCR-Tests gemacht und sie deshalb nicht mehr registriert werden. Die letzte vom Gesundheitsministerium im Corona-Pandemieradar veröffentlichte Zahl für die Viren-Abwasseruntersuchung stammt vom 20. Dezember. Danach war die Virenlast in den Abwassermessstellen wie in den Vorwochen erneut stark angestiegen. Das Robert-Koch-Institut hatte zudem Anfang des Jahres mitgeteilt, dass die Grippewelle in der 50. Kalenderwoche richtig begonnen habe.

Im Dezember hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wegen steigender Corona-Zahlen Impfungen und erneut das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Seit Beginn der Pandemie 2020 wurden in Deutschland 180.106 Todesfälle registriert, bei denen Menschen an oder mit einer Corona-Infektion starben.

