Fünf Tote bei russischen Raketenangriffen auf Ukraine

Kiew/Moskau (Reuters) - Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben am Mittwochmorgen zur Hauptverkehrszeit Kiew und andere Städte in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen.

Fünf Menschen seien getötet und mehr als 30 verletzt worden, teilten die ukrainischen Behörden mit. Wohngebäude und Energieanlagen seien beschädigt worden. "Ein weiterer massiver Angriff gegen unseren Staat. Sechs Oblaste wurden vom Feind angegriffen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram. "Alle unsere Dienste arbeiten jetzt daran, die Folgen dieses Terrors zu bewältigen." Das ukrainische Militär hat nach Angaben von Armeechef Walerij Saluschnyj 29 Raketen und 15 Drohnen abgefangen und zerstört. In mehreren Angriffswellen hätten die russischen Streitkräfte insgesamt 64 Raketen und Drohnen auf Ziele in der Ukraine abgefeuert.

Allein dort wurden nach Angaben der Behörden mindestens 19 Menschen verletzt. Vier Menschen starben demnach, als ein 18-stöckiges Wohngebäude von Raketentrümmern getroffen wurde. Rund 40 Autos und eine Autowerkstatt seien beschädigt worden. Die Feuerwehr habe mehrere Brände gelöscht. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf Telegram mit, herabstürzende Trümmer abgefangener Raketen hätten mehrere Stromleitungen getroffen. In einigen Teilen Kiews sei daher der Strom ausgefallen. Das größte private Energieunternehmen der Ukraine, DTEK, erklärte, im Stadtteil Dniprowskyj sei die Stromversorgung zeitweise unterbrochen worden. Für fast 30.000 Familien sei die Versorgung nun mit Hilfe von Reservekapazitäten wiederhergestellt, die Reparatur an den Stromleitungen seien im Gange.

Auch in Mykolajiw im Süden des Landes kam ein Mensch durch den Angriff ums Leben. Zwei Gaspipelines seien dort beschädigt worden, teilte der staatliche Energiekonzern Naftogaz mit. In der Stadt Drogobytsch in der im Westen gelegenen Oblast Lwiw wurde dem dortigen Gouverneur Maxym Kosyzkyj zufolge eine Industrieanlage getroffen. Auch aus dem Nordosten der Ukraine wurden Angriffe gemeldet. Der Gouverneur der Oblast Charkiw, Oleh Sinehubow, teilte mit, in der gleichnamigen Stadt seien Gebäude von russischen Raketen getroffen worden. Es handele sich nicht um Wohnhäuser.

"WIR HALTEN DURCH"

Reuters-Reporter berichteten, kurz vor sieben Uhr Ortszeit seien laute Detonationen in der Hauptstadt zu hören gewesen. Im ganzen Land heulten ab etwa sechs Uhr die Sirenen und warnten vor Luftangriffen. "Ich hatte Angst, als der Luftalarm angekündigt wurde und wir hierher stürmten", berichtete die 49-jährige Tetjana in einem Luftschutzbunker im Zentrum von Kiew, während sie ihre zweijährige Enkelin und einen kleinen Hund in den Armen hielt. "Ich hoffe, dass sie sie alle abschießen werden. Ich bete für unsere Luftverteidigung."

"Wir werden beschossen, wir halten durch", sagte Vitalij Batschynskyj, ein IT-Mitarbeiter, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einer Kiewer U-Bahnstation Schutz gesucht hat. "Das ist nicht das Schlimmste, was passieren kann. Den Menschen an der Front geht es am schlimmsten, sie müssen die Eindringlinge abwehren. Wir werden auf jeden Fall überleben. Es bricht in keiner Weise unseren Geist. Wir warten auf den Sieg."

Die russische Regierung nahm zu der jüngsten Angriffswelle nicht Stellung. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow sagte lediglich, die Ziele des - von der russischen Führung so bezeichneten - militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine seien auch fast zwei Jahre nach dessen Beginn dieselben: "Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Gewährleistung der Sicherheit der Menschen, die in den Regionen leben, die bereits russisch geworden sind, Schutz vor direkten Angriffen und Rettung ihres Lebens." Darüber hinaus gehe es im weiteren Sinne darum, die Sicherheit der Russischen Föderation zu gewährleisten und zwar vor dem Hintergrund von Versuchen, den neutralen Status der Ukraine zu zerstören und sie in die Nato einzubinden.

