Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami

MIAMI (dpa-AFX) - Bei dem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs (Amazon) am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida sind nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es auf einer Pressekonferenz./rin/DP/zb