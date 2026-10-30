Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
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30.10.2026 12:38:00
Für 17 Milliarden US-Dollar: DoorDash übernimmt Shopping-Lieferdienst Instacart
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DoorDash verdient sein Geld primär mit Essenslieferungen. Für 17 Milliarden US-Dollar übernimmt der US-Konzern nun den Einzelhandelsspezialisten Instacart.
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Nachrichten zu Instacart
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29.10.26
|DoorDash buys Instacart just as AI rewrites the menu (Financial Times)
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29.10.26
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|Ausblick: Instacart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Instacart
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