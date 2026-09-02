GoPro Aktie
WKN DE: A1XE7G / ISIN: US38268T1034
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02.09.2026 06:56:00
Für 285 Millionen US-Dollar: Starman Optical übernimmt Mehrheit an GoPro
Kurz nachdem ein YouTuber zum größten Aktionär von GoPro geworden ist, verkauft der Kamerahersteller eine Mehrheit seiner Aktien und kann alle Schulden tilgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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