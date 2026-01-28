Lonza Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Für das Geschäftsjahr 2025 erzielt Lonza starkes, profitables Wachstum und schliesst die Integration des Standorts Vacaville erfolgreich ab



28.01.2026 / 06:30 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Im Jahr 2025 erzielte Lonza 1 einen Umsatz von CHF 6.5 Milliarden mit +21.7% Umsatzwachstum in kWk 2 und einem Kern-EBITDA von CHF 2.1 Milliarden, was einer Marge von 31.6% (+1.4 Prozent-punkte gegenüber dem Vorjahr) entspricht, und übertraf damit den nach oben korrigierten CDMO-Ausblick für das Jahr

Weiterhin starkes Momentum im 2025 bei der Gewinnung neuer Aufträge über Standorte und Technologien hinweg, einschliesslich eines fünften bedeutenden kommerziellen Vertrags für Vacaville

Das neue One Lonza-Betriebsmodell wurde am 1. April 2025 erfolgreich eingef ü hrt und bringt bereits sp ü rbare Vorteile f ü r Kunden sowie f ür die operative Leistung

Die vorgeschlagene Dividendenerhöhung auf CHF 5.00 je Aktie entspricht einer Steigerung von +25% gegenüber dem Vorjahr

Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzwachstum in kWk von 11-12% und eine weitere Expansion der Kern-EBITDA-Marge auf über 32%

Capsules & Health Ingredients (CHI) verzeichnete im 2025 einen Umsatzwachstum (in kWk) von +3.9% und eine Verbesserung der Kern-EBITDA-Marge von +1.6 Prozentpunkten auf 25.9% 3 ; CHI wird als aufgegebene Geschäftstätigkeit ausgewiesen Basel, Schweiz, 28. Januar 2026 – Lonza1 erzielte einen Umsatz von CHF 6.5 Milliarden im Geschäftsjahr 2025, was einem Umsatzwachstum in kWk von +21.7% (+19.2% in tWk4) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ein Kern-EBITDA von CHF 2.1 Milliarden resultierte in einer starken Marge von 31.6% (+1.4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), die durch die Reifung von Wachstumsprojekten, eine robuste operative Umsetzung und einen operativen Hebel unterstützt wurde. Ohne das Geschäft des Vacaville-Standorts lag das organische Umsatzwachstum in kWk im niedrigen Zehner-Prozentbereich und die Kern-EBITDA-Marge hat sich im Einklang mit dem CDMO Organic Growth Model5 verbessert. Der Umsatz von Lonza im Jahr 2025 profitierte von einer robusten Dynamik in den Technologieplattformen Mammalian, Bioconjugates, Small Molecules, Drug Product und Bioscience und wurde durch einen höher als erwarteten Beitrag des Standorts Vacaville zusätzlich unterstützt. Diese positive Dynamik wurde teilweise durch eine schwächere Performance in Cell & Gene (CG) und Phasing in Microbial kompensiert. Strategische, operative und organisatorische Fortschritte im Jahr 2025 2025 war für Lonza ein Jahr bedeutender Fortschritte. Am 1. April 2025 hat das Unternehmen erfolgreich sein neues, vereinfachtes und optimiertes Betriebsmodell eingeführt, das die Umsetzung der neuen One Lonza-Strategie durch drei klar ausgerichtete Geschäftsplattformen – Integrated Biologics, Advanced Synthesis und Specialized Modalities – unterstützt und die bereichsübergreifenden Group Functions stärkt – insbesondere in den Bereichen Operations und Quality. Die organisatorischen Anpassungen wurden reibungslos umgesetzt und verbessern bereits die Zusammenarbeit. Dies spiegelt sich in den positiven Rückmeldungen der Lonza-Führungskräfte in Voice-of-Employee-Umfragen wider. Die Einführung eines konzernweiten Teams für Strategic Enterprise Account Management hat die Kundennähe weiter gestärkt und zu einem deutlichen Anstieg des schon branchenführenden Net-Promoter-Scores gegenüber dem Vorjahr geführt. Das neu gegründete Team für Corporate Strategy, Innovation und M&A konzentriert sich darauf, als Pure-Play-CDMO zusätzlichen Wert zu schaffen – sowohl durch organisches Wachstum als auch durch gezielte Akquisitionen über bestehende und zukünftige Technologieplattformen hinweg. Parallel dazu treibt Lonza die Ausgliederung von CHI und den damit verbundenen Exit-Prozess planmässig weiter voran. Insgesamt wird die laufende Transformation Lonzas Fähigkeit weiter erhöhen, ein reibungsloses Kundenerlebnis mit hohem Servicelevel über alle Geschäftsplattformen hinweg anzubieten, die Produktivität in der Produktion zu verbessern und Wachstumsprojekte in allen wichtigen Regionen weltweit effizient umzusetzen. Damit wird ein konsistentes, langfristig profitables Wachstum im Einklang mit dem CDMO Organic Growth Model sichergestellt. 2025 Geschäftshighlights Geschäftshighlights im 2025 umfassten eine starke Auftragsdynamik über Technologieplattformen und Standorte hinweg. Dazu gehörte eine zunehmende Anzahl von integrierten Wirkstoff- und Fertigarzneimittel-Vereinbarungen für klinische und kommerzielle Programme. Anhaltend starkes Kundeninteresse an der Produktionsanlage für Mammalian-Wirkstoffe in Vacaville während des gesamten Jahres 2025 wurde durch einen fünften bedeutenden kommerziellen Vertrag belegt. Weitere Verträge befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. Der Standort Vacaville ist nun vollständig in Lonzas globales Produktionsnetzwerk integriert, inklusive einer reibungslosen Post-Merger-Integration, dem ersten technischen Transfer eines neuen kommerziellen Produkts, der ersten erfolgreichen US-FDA-Auditierung unter Lonza-Eigentümerschaft, den bereits laufenden ersten Investitionen in die operative Flexibilität sowie bereits vertraglich gesichertem umfangreichem Neugeschäft. Mit CHF 1.3 Milliarden CapEx in 2025 (was 19.6% des Umsatzes entspricht), hat Lonza signifikante Fortschritte bei der Umsetzung seines laufenden organischen Investitionsprogramms gemacht, um künftiges Wachstum über Technologien hinweg zu ermöglichen, während die Intensität der Investitionen schrittweise reduziert wurde. Strategische Wachstumsprojekte in Mammalian, Drug Product, Bioconjugates und CG entwickelten sich gut und werden die erforderlichen Kapazitäten und Fähigkeiten bereitstellen, um die langfristige Wertschöpfung voranzutreiben und die globale CDMO-Marktführerschaft von Lonza weiter zu stärken. Das CHI-Geschäft erzielte Ergebnisse im Einklang mit dem Ausblick 2025 mit einem Umsatzwachstum in kWk von +3.9% gegenüber dem Vorjahr und kehrte in der zweiten Hälfte des Jahres zu einem robusten Umsatzwachstum in kWk von +8.0% zurück. Die Kern-EBITDA-Marge verbesserte sich im Geschäftsjahr 2025 um +1.6 Prozentpunkte auf 25.9%. Endgültige positive Entscheidungen in den jüngsten Antisubventions- und Antidumpingverfahren in den USA dürften das Wettbewerbsgleichgewicht wiederherstellen, zum Vorteil des zukünftigen Wachstums und der Margen. Nach einem gut durchgeführten Ausgliederungsprozess erzielte CHI, als aufgegebener Geschäftsbereich, ein Umsatzwachstum in kWk von +4.4% und eine Marge von 24.7%. Nachhaltigkeit und Governance Lonza ist auf gutem Weg, die wissenschaftsbasierten kurzfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, die im 2023 festgelegt worden sind, einschliesslich der Verpflichtung, die absoluten Treibhausgasemissionen (THG) der Scopes 1 und 2 bis 20306 um 42% zu reduzieren. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen Reduktionen von über 50% gegenüber dem Basisjahr 2018 sowohl bei der THG- als auch bei der Abfallintensität und übertraf damit beide 2030 Ziele früher als geplant. Lonza setzte den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in allen wichtigen Regionen fort. Ab Januar 2026 stammt der gesamte in den USA, Europa und China eingekaufte Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Im Oktober 2025 gab der Verwaltungsrat von Lonza die Nominierung von Claudia Süssmuth-Dyckerhoff als unabhängiges Mitglied und stellvertretende Präsidentin des Verwaltungsrats bekannt, vorbehaltlich ihrer Wahl an der Generalversammlung im Mai 2026. Claudia verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Gesundheits- und Life-Sciences-Bereich sowie über eine hervorragende Erfolgsbilanz als Mitglied von Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen. Der Lonza-Verwaltungsrat wird an der Lonza Generalversammlung im Mai 2026 eine Dividendenerhöhung von +25% auf CHF 5.00 vorschlagen. Vorbehaltlich der Genehmigung werden 50% der Dividende aus der Kapitaleinlagereserve gezahlt, was bedeutet, dass sie von der Schweizer Verrechnungssteuer befreit ist. Wolfgang Wienand, CEO, Lonza, kommentierte: «2025 war ein starkes Jahr für das One Lonza-Team, geprägt von signifikantem Umsatzwachstum, steigender Profitabilität und spürbaren Fortschritten in unserer Transformation. Wir haben unser bestehendes Geschäft konsequent umgesetzt und gleichzeitig weiterhin die Grundlagen für unser zukünftiges Wachstum gelegt. Angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Volatilität hat sich Lonzas Geschäftsmodell erneut als sehr widerstandsfähig erwiesen und sein Versprechen gehalten, Risiken effektiv über das breiteste Technologieangebot, kommerzielle Portfolio und globale Produktionsnetzwerk der CDMO-Industrie zu diversifizieren. Auf Grundlage dessen, was wir 2025 gemeinsam erreicht haben, sind wir gut aufgestellt, um unsere Strategie in 2026 und darüber hinaus weiterhin erfolgreich umzusetzen – zum Nutzen unserer Kunden und deren Patienten, unserer Aktionäre und unserer Mitarbeitenden.» Ausblick 2026 Für 2026 erwartet Lonza weiterhin eine starke Performance im Einklang mit dem CDMO Organic Growth Model und rechnet mit einem Umsatzwachstum in kWk von 11-12% und einer weiteren Steigerung der Kern-EBITDA-Marge auf über 32%. Das Umsatzwachstum in kWk wird im ersten Halbjahr 2026 voraussichtlich höher ausfallen als im zweiten Halbjahr. Lonza erwartet im Jahr 2026 negative Wechselkurseinflüsse in Höhe von etwa -2.0% auf den Umsatz und das Kern-EBITDA, die hauptsächlich aufgrund des Jahreseffekts der Abschwächung des US-Dollars im Jahr 2025 zurückzuführen sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Spotkurse von Mitte Januar 2026 für den Rest des Jahres bestehen bleiben. Dank operativ ausgeglichener Währungsrisiken (Natural Hedge) und der Absicherung über Finanzinstrumente werden die Margen von Lonza nur minimal betroffen sein. Angesichts der jüngsten geopolitischen und geoökonomischen Entwicklungen hin zu regionaleren Lieferketten und dank eines breit aufgestellten und gut diversifizierten globalen Produktionsnetzwerks, ist Lonza gut positioniert, Kunden zu unterstützen, die ihr regionales Angebot stärker an der regionalen Nachfrage ausrichten möchten. Für die Zukunft plant Lonza seine Anlagenbasis weiter auszubauen und dabei die starke Erfolgsbilanz beim Aufbau, Erwerb und Betrieb von Produktionsstandorten weltweit zu nutzten. Die hochwertigen Grossanlagen sowie die Expertise des lokalen Teams in Vacaville stärken das globale Angebot von Lonza im Bereich Mammalian deutlich. Als grösster Biologics-CDMO in den USA ist Lonza einzigartig positioniert, um Kunden zu unterstützen, die ihre US-Produktion stärker an der US-Nachfrage ausrichten möchten. Die umfangreichen Investitionsankündigungen grosser Pharmakonzerne dürften vor allem eine Verlagerung der globalen Investitionen in Richtung USA darstellen, während Biotechnologieunternehmen weiterhin nur begrenzt in eigene Produktionskapazitäten investieren. Der starke wirtschaftliche Nutzen zur Auslagerung an CDMOs, um eine effiziente globale pharmazeutische Lieferkette sicherzustellen, bleibt daher für grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen unverändert bestehen. Im sich verändernden geopolitischen und geoökonomischen Umfeld erwartet Lonza keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen aus den derzeit veröffentlichten US-Handels- und Zollmassnahmen, beobachtet die Lage jedoch weiterhin aufmerksam. Für das CHI-Geschäft erwartet Lonza im Jahr 2026 ein Umsatzwachstum in kWk im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine weitere Expansion der Kern-EBITDA-Marge. Überblick Geschäftsplattformen: Fortgeführtes Geschäft Integrated Biologics verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum in kWk von +32.2% gegenüber dem Geschäftsjahr 2024. Dieses Wachstum wurde durch eine anhaltende Nachfrage nach Gross-, Mittel- und Kleinanlagen angetrieben, unterstützt durch das Hochfahren von Wachstumsprojekten sowie der Übernahme des Vacaville-Standorts, welcher einen Umsatz von rund CHF 0.6 Milliarden generierte. Die Kern-EBITDA-Marge erreichte 35.3% (-0.9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), wobei die solide operative Umsetzung die Verwässerungseffekte aus Wachstumsprojekten und dem ungünstigen Portfolio-Mix nahezu ausgleichen konnte.

Advanced Synthesis verzeichnete ein ausserordentlich starkes Umsatzwachstum in kWk von +22.4% im Vergleich zum Vorjahr, was durch das schnelle und gleichzeitige Hochfahren von kürzlich hinzugekommenen Wachstumsprojekten in den Technologieplattformen Small Molecules und Bioconjugates unterstützt wurde. Die gute operative Umsetzung, das effiziente Hochfahren von Wachstumsprojekten und der operative Hebel führten zu einer Kern-EBITDA-Marge von 41.8% (+5.2 Prozentpunkte gegenüber dem Geschäftsjahr 2024).

Specialized Modalities verzeichnete einen Umsatzrückgang in kWk von -3.0% verglichen mit dem Vorjahr. Das Ergebnis wurde von einer schwächeren operativen Performance in CG und Phasing in Microbial beeinflusst. Im Vergleich zur schwächeren ersten Jahreshälfte 2025 zeigte das Geschäft jedoch eine verbesserte Entwicklung, wobei H2 wieder zum Wachstum zurückkehrte, insbesondere Microbial, während CG verhalten blieb. Bioscience verzeichnete ein robustes Umsatzwachstum in kWk während des gesamten Geschäftsjahres. Die Kern-EBITDA-Marge der Geschäftsplattform blieb mit 17.0% (-0.5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) nahezu unverändert, angetrieben von einem vorteilhaften Portfolio-Mix und Kostendisziplin. Überblick der finanziellen Entwicklung der Gruppe im 2025: Fortgeführtes Geschäft Mio. CHF Gesamtjahr 2025 Veränderung ggü. Vorjahr (in %) Gesamtjahr 2024 Umsatz in tWk 6,531 +19.2 5,480 Umsatz in kWk in % +21.7 +20.4ppts +1.3 Kern-EBITDA 2,064 +24.9 1,653 Marge in % 31.6 +1.4ppts 30.2 EBITDA 1,970 +35.7 1,452 Marge in % 30.2 +3.7ppts 26.5 EBIT 1,239 +36.5 908 Marge in % 19.0 +2.4ppts 16.6 Weitere Einzelheiten finden Sie in der Präsentation für das Gesamtjahr 2025, im Bericht für das Gesamtjahr 2025 und im Bericht für alternative Leistungskennzahlen (APM) 2025. 1 Die Finanzinformationen für «Lonza» beziehen sich auf das fortgeführte CDMO-Geschäft von Lonza.

2 In konstanten Wechselkursen (kWk).

3 Ausschliesslich der Kosten, die direkt den aufgegebenen Geschäftstätigkeiten zuzurechnen sind. Siehe Seite 41 der FY 2025-Präsentation für eine Überleitung zu den aufgegebenen Geschäftstätigkeiten.

4 In tatsächlichen Wechselkursen (tWk).

5 Organisches Umsatzwachstum in konstanten Wechselkursen im niedrigen Zehner-Prozentbereich im Durchschnitt über die Zeit sowie ein Kern-EBITDA-Wachstum, das über dem Umsatzwachstum liegt.

Über Lonza Lonza ist eines der weltweit grössten Produktionsunternehmen im Gesundheitswesen. Auf fünf Kontinenten unterstützt unsere globale Gemeinschaft von rund 20'000 Kolleginnen und Kollegen Pharma- und Biotechunternehmen dabei, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Wir unterstützen unsere Kunden mit einer Kombination aus technologischem Know-how, erstklassiger Produktion, wissenschaftlichem Fachwissen, hervorragenden Prozessen und Innovation. Unsere Arbeit ermöglicht es unseren Kunden, ihre therapeutischen Entdeckungen zu entwickeln und zu vermarkten, so dass ihre Patienten von lebensrettenden und lebensverbessernden Behandlungen profitieren können. Unser Unternehmen erzielte im Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von CHF 6.5 Milliarden mit einem Kern-EBITDA von CHF 2.1 Milliarden.

Lonza Group Ltd

Tel +41 61 316 2985

daniel.buchta@lonza.com David Carter

Global Head of Communications

Lonza Group Ltd

david.carter@lonza.com

Ende der Adhoc-Mitteilung