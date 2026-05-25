Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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25.05.2026 13:23:45
Für Direktverbindung nach Sydney: Airbus liefert ein Dutzend Maschinen erst Monate später
Eigentlich rechnet die australische Airline Qantas noch in diesem Jahr mit zwölf neuen Airbus-Langstreckenfliegern. Nun steht fest: Die Lieferung verzögert sich. Damit dürften auch die geplanten Non-Stop-Flüge von Europa nach Sydney später starten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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