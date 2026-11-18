Samsung GDR Aktie
WKN: 881823 / ISIN: US7960502018
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18.11.2026 15:52:00
Für Galaxy S26-Serie: Samsung gibt erste Beta von One UI 9.5 frei
Samsung hat die erste Betaversion von One UI 9.5 für die Galaxy-S26-Serie mit neuen Funktionen veröffentlicht. Auch in Deutschland lässt sie sich ausprobieren.
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|3 370,00
|3,69%