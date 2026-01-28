Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
28.01.2026 18:48:00
Für neue AR-Brille: Snap gründet Tochterunternehmen
Snap bringt noch in diesem Jahr eine AR-Brille auf den Markt. Um Investoren anzulocken, wurde die Hardware-Sparte in das Tochterunternehmen Specs ausgegründet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
