KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
09.12.2025 11:42:00
Für Nutzung von Patientendaten: Doctolib kooperiert mit KI-Forschungszentrum
Doctolib arbeitet mit dem DFKI zusammen, um die Pseudonymisierung von Patientendaten zu verbessern und will nach eigenen Angaben den Datenschutz stärken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
