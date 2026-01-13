Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
13.01.2026 12:30:54
Für Sprachassistent Siri: Apple holt sich KI-Hilfe bei Google - Alphabet-Börsenwert steigt
Beim Thema Künstliche Intelligenz läuft es bei Apple trotz großer Versprechen nicht so richtig rund. Nun holt sich der Konzern in einem seltenen Schritt Hilfe bei der direkten Konkurrenz, um den eigenen Sprachassistenten aufzupeppen. Ein weiterer Konkurrent hält die Kooperation für wettbewerbswidrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!