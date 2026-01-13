Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

13.01.2026 12:30:54

Für Sprachassistent Siri: Apple holt sich KI-Hilfe bei Google - Alphabet-Börsenwert steigt

Beim Thema Künstliche Intelligenz läuft es bei Apple trotz großer Versprechen nicht so richtig rund. Nun holt sich der Konzern in einem seltenen Schritt Hilfe bei der direkten Konkurrenz, um den eigenen Sprachassistenten aufzupeppen. Ein weiterer Konkurrent hält die Kooperation für wettbewerbswidrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
