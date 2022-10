Für Tarifvertrag in NRW: Amazon-Mitarbeiter streiken vor "Prime Day"

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Seit Jahren fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, dass sich Amazon an Flächentarifverträgen beteiligt, doch der Versandhändler will davon nichts wissen. Kurz vor der Rabattschlacht "Prime Day" ruft die Gewerkschaft nun Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen zum Ausstand auf.