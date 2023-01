Füracker: Bayern verlängert Frist für Grundsteuererklärung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern verlängert im Alleingang die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung. Grundstückseigentümer sollen drei Monate länger Zeit bekommen, also bis Ende April, wie Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte./ctt/had/DP/ngu