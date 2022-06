Fuest: EZB-Politik einzigartig in Wirtschaftsgeschichte

Von Hans Bentzien

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) scharf kritisiert. "Es ist frappierend, dass die Inflationsrate bei 8 Prozent liegt und die Notenbank trotzdem weiter Staatsanleihen kauft und einen Negativzins hat", sagte Fuest bei der Eröffnung der Jahreshauptversammlung des Ifo-Instituts. Es sei einmalig in der Wirtschaftsgeschichte, dass eine Notenbank in einem derartigen Umfeld eine Politik mache, die eher zu einem deflationären Umfeld passe.

Fuest rechnet damit, dass die EZB die Zinsen deutlich anheben muss, um die Inflation wirksam zu bekämpfen. Der Ifo-Präsident verwies darauf, dass die Realzinsen derzeit immer noch sänken, weil die Inflation steige. "Die Realzinsen können wahrscheinlich nicht negativ bleiben, wenn die Zentralbank die Inflation bekämpfen will", sagte Fuest. Das bedeute, dass die Zinsen weiter steigen müssten, auch wenn die Märkte schon einiges vorweg genommen hätten.

Der Ifo-Präsident verwies darauf, dass die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen in diesem Jahr um 200 Basispunkte gestiegen sei und dass auch die Differenz zu anderen Staatsanleiherenditen zugenommen habe. "Derzeit kauft die EZB noch sämtliche Neuverschuldung auf, damit ist Anfang Juli wohl Schluss", merkte Fuest an. Dann müssten private Investoren diese Aufgabe übernehmen. Italien müsse jedes Jahr ein Achtel seiner Staatsschuld neu finanzieren. Die Frage sei: "Findet man Investoren und wenn nicht, was ist zu tun?", sagte der Ifo-Präsident.

