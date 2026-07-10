Fuji: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fuji präsentierte in der am 09.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuji ein EPS von 13,32 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,67 Prozent auf 198,03 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at