Fuji Die stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fuji Die hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Die 7,90 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fuji Die in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,29 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at