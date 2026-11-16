Fuji Die verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fuji Die hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 42,29 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Die 3,70 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 6,28 Milliarden JPY gegenüber 4,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at