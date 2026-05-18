Fuji Die: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuji Die veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,76 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 29,03 JPY, nach 21,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 17,45 Milliarden JPY, während im Vorjahr 16,60 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at