30.01.2026 06:31:29
Fuji Electric hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Fuji Electric gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 148,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 139,16 JPY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,84 Prozent auf 307,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 293,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
