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05.06.2026 06:31:29
FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 4,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI ELECTRIC INDUSTRY 7,57 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz wurden 916,4 Millionen JPY gegenüber 898,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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